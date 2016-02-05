Гонтарева заявила, що заслуговує медаль за повернення грошей до країни

Глава Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що її робота щодо повернення рефінансування Національного банку заслуговує на медаль, повідомляє Украинская правда з посиланням на заяву голови НБУ в парламенті.

Відповідаючи на питання депутатів, яка доля рефінансування НБУ, яке було надано вже збанкрутілим банкам, Гонтарева заявила:

"Наша банківська система була не те що хвора. Навіть зараз в нашій програмі з МВФ ще в лютому 2015 року ми спланували на чотири роки план рекапіталізації банківської системи. Зараз, навіть на 1 квітня цього року, можна мати адекватність банківського капіталу на рівні – нуль. Ну це можна зрозуміти? Але так сталося. Але ми вже вичистили всі ці "зомбі"-банки, які вимивали гроші".

"Як вони можуть бути надійними, коли їм дозволено мати адекватність капіталу нуль?", - додала вона.

При цьому керівник НБУ заявляє, що її команда дуже успішна в поверненні виданого рефинанса.

"Останній раз, я пам'ятаю, я показувала слайд, що у НБУ це було 110 мільярдів (повернутого рефинанса – ред.), а на кінець 2015 року – ще 99 мільярдів повернули грошей. І я вам показувала, що це 2008-2014 роки, коли це рефінансування видавали. Я його вже повертала", - заявила керівник НБУ.

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"Тому ви мені можете тільки медаль дати за повернення", - додала вона.