Гонтарева про "дочки" банків РФ: ми не можемо їх націоналізувати – на рахунках 50 мільярдів коштів українців

Україна не може націоналізувати українські "дочки" російських банків, в яких зосереджено 15% активів банківської системи, і близько 50 млрд грн коштів українців.

Про це під час виступу у Верховній Раді повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

"Кожен повинен розуміти, що на сьогодні 26 млрд грн рахунків наших комерційних клієнтів і 22 млрд рахунків фізичних осіб знаходяться в цих банках. Якщо хтось дасть нам 50 млрд грн на те, щоб ми могли їх покрити нашим українцям, клієнтам... Ми не можемо націоналізувати 15% банківської системи, але, якщо буде рішення РНБО щодо санкцій до цих банків, ми будемо його виконувати", - сказала вона.

Також голова НБУ повідомила, що в дочірніх банках російських державних банків в Україні працюють куратори Національного банку.

«У нас є три банки з державним російським капіталом, ці банки завжди знаходяться під особливою увагою Центрального банку нашої країни, тому там знаходяться наші куратори», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції запроваджуються терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

В рамках цього рішення НБУ зобов'язав банки надати інформацію про наявність банківських рахунків і залишки коштів на них стосовно 388 фізичних і 105 юридичних осіб для виконання рішення РНБО, а також розробив порядок реалізації банками санкцій та моніторингу їх виконання, серед яких блокування активів, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборона на встановлення ділових контактів, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів), а також запобігання виведенню капіталів за межі України.