У 2015 році Україна конфіскувала лише $4 тисячі у "сім'ї" Януковича

Про це повідомило Міністерство фінансів проекту #Точно, який веде "Радіо Свобода". Спочатку планувалося, що ця сума мала б бути в тисячі разів більшою і сягнути 1,5 млрд грн відповідно до закону "Про Держбюджет на 2015 рік".

Читайте такожЯценюк знову згадав про $1,5 мільярда режиму Януковича: вимагає від силовиків завершити справу

Однак, як стверджують експерти, нинішня Генеральна прокуратура не справляється зі складними міжнародними справами.

"Наведені суми, окрім репутаційних ризиків, несуть в собі стратегічний провал. Як роз'яснили в Міністерстві фінансів України на запит, довгоочікувані 1,5 млрд грн уряд планував витратити на підвищення обороноздатності держави та відновлення Донбасу",- йдеться у матеріалі.

Цього року, уряд планує відібрати у корупціонерів 7,7 млрд грн.