Нацбанк опустив офіційну гривню до 25,91 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 8 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2591,2994 (5 лютого – 2589,2673)

100 EUR – 2902,7736 (5 лютого – 2901,5329)

10 RUR – 3,3505 (5 лютого – 3,3864)

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Як повідомляє УНІАН, 5 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,90/25,96 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 28,9270/28,9920 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3350/0,3360 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,9130 гривні/долар, до цього часу було укладено 512 угод на суму 301,54 мільйона доларів.