Таджикистан звернувся за допомогою до МВФ

Таджикистан почав переговори з МВФ про надання фінансової допомоги через нестабільність регіональної економіки - таджицький сомоні знецінився протягом минулого року майже на 25%, повідомляє РБК.

"Делегація МВФ проведе консультації з економічним блоком таджицького уряду щодо надання фінансової та технічної допомоги в умовах нестабільності світової і регіональної економіки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МВФ вже провів зустріч з прем'єр-міністром Таджикистану Кохіром Расулзодой, за словами якого республіка зацікавлена у співпраці з фондом з питань банківської сфери, економіки, фінансів та розвитку приватного сектору.

Подробиці переговорів не повідомляються.

Національна валюта Таджикистан сомоні втратила протягом минулого року 24,1% своєї вартості, згідно з офіційним обмінним курсом. На валютному ринку сомоні подешевшав на 27,8%.

На початку грудня в Таджикистані були закриті всі обмінні пункти, а обмін валюти було дозволено тільки у відділеннях банків. Керівник Національного банку Таджикистану звинуватив обмінники девальвації сомоні. За його словами, працівники обмінних пунктів "обманним шляхом і спекулятивними методами без підстав підвищили курс іноземної валюти з метою наживи".

Європейський банк реконструкції та розвитку у своєму звіті від січня 2015 року пов'язував знецінення валют пострадянських республік зі скороченням грошових переказів з Росії і прогнозував подальше погіршення економічної ситуації в цих країнах у випадку російської стагнації.

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Наприкінці січня 2016 року стало відомо, що Азербайджан має намір обговорити з МВФ виділення фінансової допомоги в розмірі 4 мільярдів доларів у відповідь на тиск на місцеву валюту і низькі ціни на нафту. У грудні Баку відмовився від прив'язки маната до долара і курс національної валюти впав на 35%.

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В середині січня влада пішла по шляху Таджикистану і заборонила обмінників продавати валюту.