Нацбанк виключив з реєстру платіжну систему "24nonstop"

Національний банк виключив з Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури внутрішньодержавну платіжну систему "24nonstop", повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, дане рішення було прийнято у зв'язку з невиконанням рішення Комітету з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем про припинення переказу коштів у внутрішньодержавної платіжної системи "24nonstop".

Крім того, у зв'язку з прийняттям рішення про виключення вказаної платіжної системи з реєстру, скасовується реєстрація учасників цієї системи "Тріолан.Мані", "НСП", "Фінансова компанія "Фенікс", "Європейська платіжна система", "Фінансова компанія "Елаенс ", "Укрфинстандарт", "Фінансова компанія "Вап-Капітал", "Фінансова компанія "Вм-фактор", "Перша українська платіжна система".

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 6 січня зупинив переказ коштів внутрішньодержавної платіжної системою "24nonstop", платіжною організацією якої є компанія "Ай Ті Фінанс", за порушення платіжної системою вимог законодавства України.