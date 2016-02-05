НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити докапіталізацію

Національний банк України зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність до вимог законодавства або до рівня не менш як 500 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №58, яким регулятор змінив графік докапіталізації.

Згідно з оновленим графіком, працюючі банки, статутний капітал яких нижче встановленого мінімуму, зобов'язані збільшити його до 120 мільйонів гривень до 17 червня 2016 року, до 300 мільйонів гривень - до 11 січня 2017 року, до 400 мільйонів гривень - до 11 січня 2018 року, до 450 мільйонів гривень - до 11 січня 2019 року, до 500 мільйонів гривень - до 11 липня 2024 року.

Нацбанк підкреслює, що збільшення капіталу дозволить банкам підвищити їх фінансову стійкість і здатність протистояти ризикам, а також почати відновлення кредитування економіки, що є одним з чинників прискорення економічного зростання країни.

Читайте такожГонтарева: ми очистили ринок від "зомбі-банків" та "банків-мийок"

Як повідомляв УНІАН, НБУ завершив основний етап очищення банківської системи в частині найбільших банків.

У листопаді минулого року в ході зустрічі з керівниками банків 92 середніх і дрібних банків за обсягом активів, що займають загальну частку на ринку близько 10%, НБУ зобов'язав банкірів до середини 2016 року наростити капітал до 120 мільйонів гривень, розкрити кінцевих власників, знизити частку інсайдерських кредитів і не займатися протизаконною діяльністю.

Читайте такожДо банківської системи України протягом трьох років потрібно "влити" 120 мільярдів гривень

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 в 2016 році.