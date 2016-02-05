ЗМІ: Венесуела готова продати золоті резерви через кризу
Центральний банк Венесуели веде переговори з німецьким Deutsche Bank про золотовалютний своп. Регулятор має намір обміняти свої золоті резерви на готівкову валюту.
Про це повідомляє "Газета.ru" з посиланням на агентство Reuters.
ЦБ змушений піти на подібний крок через катастрофічну ситуацію в економіці, яка знаходиться в жалюгідному стані на тлі обвалу світових цін на нафту. Більш того, в поточному році необхідно погасити $ 9,5 млрд зовнішнього боргу, $ 2 млрд з яких припадає вже на лютий.
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«Вони шукають гроші всюди», - заявило агентству джерело. Обсяг золотовалютних резервів Венесуели оцінюється в $ 15,3 млрд. Золото становить майже 65% цієї суми, а на валюту припадає майже $ 2,4 млрд.
Офіційно сторони не коментують переговори з обміну золота на валюту.
Раніше повідомлялося, що Венесуела очолила рейтинг «нещасних економік» світу.