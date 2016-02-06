Мінфін Росії звернувся до найбільших західних і китайських банків за кредитом

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів РФ.

У список увійшли найбільші банки США, Євросоюзу і КНР, серед яких: Barclays, Deutsche Bank, HSBC, UBS, UniCredit, Morgan Stanley, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Citigroup, Crédit Agricole, Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Goldman Sachs та інші.

Також у списку є три російських банки - ВТБ, Газпромбанк і Ощадбанк.

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Останній раз Росія розміщувала держоблігації у вересні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв назвав критичною ситуацію з бюджетом. Він заявив, що з широкою приватизацією, про яку говорив президент РФ Володимир Путін, більше не можна зволікати, її треба проводити навіть у несприятливих економічних умовах.