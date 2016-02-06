У Путіна підрахували, скільки потрібно грошей для порятунку російської економіки

Мінфін РФ оцінив обов'язкові заходи нового плану дій в економіці країни в 600 мільярдів рублів, заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов.

"Є заходи антикризового плану, є обов'язкові заходи, які необхідно прийняти. Все це буде коштувати близько 600 мільярдів рублів з додатковими витратами", — сказав Силуанов, повідомляє РИА Новости.

За його словами, уряд зараз підводить підсумок всіх пропозицій щодо цих заходів.

"Ми, Мінфін, дійсно, зараз дуже уважно стежимо за рішеннями, які приймаються у рамках антикризи. Ви бачили, що були пропозиції, були спочатку такі завищені — нам потрібно все це збалансувати, щоб кожне антикризове рішення впливало на зростання або підтримувало незахищені верстви населення", — сказав він.

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Нагадаємо, російський бюджет-2016 зверстаний виходячи з ціни на нафту марки Urals до $50 за барель, при цьому до теперішнього часу ціни на нафту цієї марки опустилися нижче $35.