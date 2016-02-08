У Росії число прострочених кредитів за рік зросло на третину

У Росії число прострочених кредитів за рік зросло на 30%, повідомив «Російській службі новин» заступник директора з розвитку Національного бюро кредитних історій Володимир Шикін.

За його даними, проблемні заборгованості вже складають понад 1 трильйон рублів і, швидше за все, найближчим часом продовжать рости.

Читайте такожУ РФ валютні ипотечники штурмують банки: "Давайте повернемо цей Крим - жити нема на що!"«У 2015 році ми спостерігали впевнене зростання прострочених заборгованостей. Як в рублях, так і у відсотковому відношенні до обсягу діючих кредитів. Зростання відсотка заборгованостей у минулому році було обумовлено реалізацією ризиків, які банки набирали в 2012 – 2013 роках, активно роздаючи кредити. До того ж, доходи населення за рік значно знизилися, і не всі можуть гасити позики», — сказав Шикін.

Між тим, загальна заборгованість громадян перед банківською системою за минулий рік скоротилася майже на 700 мільярдів рублів і склала трохи більше 10 трильйонів рублів (1 долар - 75 руб.). Це сталося через те, що в 2015 році банки істотно знижували ризики, і темпи видачі незабезпечених кредитів знизилися.

На думку Володимира Шикіна, ця тенденція збережеться і в 2016 році. Отримати кредит на хороших умовах стане складніше.

При цьому, незважаючи на кризу, потреба в позикових коштах серед населення залишається досить високою, зазначає заступник директора з розвитку Національного бюро кредитних історій.