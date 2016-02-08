Нацбанк припиняє тендери з розміщення 3-місячних депозитних сертифікатів

Національний банк України з цього тижня припиняє тендери для банків з розміщення депозитних сертифікатів з терміном обігу 3 місяці, які проводив щотижня з червня 2015 року.

Як повідомляється на сайті НБУ, таким чином він поділить ринок ресурсів з Міністерством фінансів України, оскільки рішення регулятора пов'язано з поверненням міністерства на внутрішній ринок державного боргу. Зокрема, НБУ нагадав, що в січні Мінфін відновив продаж короткострокових і середньострокових облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу від 6 місяців.

За інформацією НБУ, у лютому Мінфін відновить продаж ОВДП з терміном обігу 3 місяці, і проведення першого аукціону з розміщення таких облігацій заплановано на 9 лютого. Востаннє міністерство проводило випуск тримісячних ОВДП у січні 2015 року.

Також повідомляється, що в подальшому НБУ продовжить проводити тендери з розміщення інших інструментів з меншим терміном обігу з попередньою регулярністю, включаючи депозитні сертифікати терміном обігу 1 місяць - щотижня, терміном на 2 і 1 тиждень, а також овернайт - щоденно.

«Випуск ОВДП з термінами обігу від трьох місяців буде формувати криву дохідності, яка є необхідним інструментом для реалізації монетарної політики Національного банку», - пояснив заступник голови НБУ Олег Чурий.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін відновив проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики в січні, після піврічної перерви.

Станом на 5 лютого обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 539,047 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 389,994 млрд грн, або близько 72% їх загального обсягу.

За оцінками банкірів, в даний час банківська система України має надмірний рівень ліквідності. Зокрема, станом на 1 січня 2016 року обсяг вкладень банків у депозитні сертифікати НБУ становив 89,265 млрд грн.