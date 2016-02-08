Китайські банки де-факто приєдналися до санкцій проти Росії - ЗМІ

Китайські банки вбудовані в глобальну економіку і цінують відносини з американськими банками, тому де-факто вони приєдналися до фінансових санкцій проти Росії.

Про це повідомив виконавчий директор Ділової ради Росія-АСЕАН Віктор Тарусін в бесіді з журналом "Коммерсантъ-Власть".

"Китайські банки не тільки відмовляли російським компаніям і фізичним особам у видачі кредитів, але й змушували закривати рахунки і переводити кошти в інші місця", - повідомив Тарусін.

Експерти, опитані журналом, у якості двох основних проблем спільного бізнесу росіян і китайців також назвали нерозуміння китайського менталітету і прагнення китайців до контролю над бізнесом.

"Зараз китайці стали вимагати у багатьох компаніях контролю, раніше цього не було", - зазначив Максим Соков, гендиректор компанії En+, розповідаючи про одну з операцій компанії. - Вони кажуть, ми готові інвестувати, але нам потрібно 50% + 1 голос".

Тому, за його словами, в 2015 році не відбулося дуже багато угод.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2015 року США посилили санкції проти 34 фізичних і юридичних осіб за дії Російської Федерації в Україні, а також ввели нові.

21 грудня Європейський Союз офіційно затвердив рішення про продовження санкцій проти РФ ще на півроку. Рішення було затверджене в письмовій формі.

18 грудня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) погодився продовжити санкції проти Росії.