У Мінфіні з'явився ревізор соцвиплат, який шукатиме "мертвих душ"

11:00, 08 лютого 2016
Фінанси
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У Яресько призначили керівника управління верифікації та моніторингу бюджетних виплат.

REUTERS

Банкір Андрій Рязанцев очолив управління верифікації та моніторингу виплат Міністерства фінансів України, повідомляється на сторінці міністерства в соціальній мережі Facebооk.

За інформацією Мінфіну, Рязанцев - фінансист із 20-річним стажем, очолював правління Idea Bank протягом 7 років, дворазовий володар звання «Банкір року», кандидат і майбутній доктор економічних наук Економічного університету у Вроцлаві.

«Бажаємо пану Андрію нових досягнень на посаді та успіхів у здійсненні міжнародних управлінських практик у процесі реформування країни», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України має намір провести аудит і верифікацію соціальних виплат та їх одержувачів для оптимізації системи соціального захисту та соціального забезпечення громадян.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, перевірка необхідна для виявлення зловживань, «мертвих душ» і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги.

За оцінками Мінфіну, верифікація дозволить заощадити на витратах держбюджету 5 млрд грн, при цьому соціальна підтримка надаватиметься тільки тим особам, які реально її потребують, для чого міністерство планує перейти на систему адресних виплат соціальної допомоги.

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