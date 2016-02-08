У Мінфіні з'явився ревізор соцвиплат, який шукатиме "мертвих душ"

Банкір Андрій Рязанцев очолив управління верифікації та моніторингу виплат Міністерства фінансів України, повідомляється на сторінці міністерства в соціальній мережі Facebооk.

За інформацією Мінфіну, Рязанцев - фінансист із 20-річним стажем, очолював правління Idea Bank протягом 7 років, дворазовий володар звання «Банкір року», кандидат і майбутній доктор економічних наук Економічного університету у Вроцлаві.

«Бажаємо пану Андрію нових досягнень на посаді та успіхів у здійсненні міжнародних управлінських практик у процесі реформування країни», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України має намір провести аудит і верифікацію соціальних виплат та їх одержувачів для оптимізації системи соціального захисту та соціального забезпечення громадян.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, перевірка необхідна для виявлення зловживань, «мертвих душ» і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги.

За оцінками Мінфіну, верифікація дозволить заощадити на витратах держбюджету 5 млрд грн, при цьому соціальна підтримка надаватиметься тільки тим особам, які реально її потребують, для чого міністерство планує перейти на систему адресних виплат соціальної допомоги.