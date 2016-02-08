ЗМІ: суд через бездіяльність ГПУ закрив справу проти Юри Єнакієвського за розкрадання кіотських грошей

Суд примусив заступника генерального прокурора закрити кримінальне провадження за фактом розкрадання Юрієм Іванющенком державних коштів, отриманих Україною від продажу квот Японії на викиди парникових газів згідно з Кіотським протоколом.

Про це свідчить ухвала Соломянського райсуду м. Києва від 27 січня, повідомляють «Наші гроші».

Замгенпрокурора Юрій Столярчук мав винести постанову про закриття провадження №42015000000000207 протягом трьох днів. Ухвала оскарженню не підлягала, зазначають у виданні.

За цим кримінальним провадженням Іванющенка підозрювали у незаконному збагаченні на 72 млн швейцарських франків, що за курсом НБУ становить 1,88 млрд грн., та організації заволодіння 170 млн грн. державних коштів, отриманих Україною від продажу квот Японії на викиди парникових газів згідно з Кіотським протоколом.

Рішення суду прийняте за скаргою адвоката Іванющенка Юрія Колеснікова, який поскаржився на бездіяльність замгенпрокурора у розслідуванні карної справи.

«За останній рік не прийнято жодного процесуального рішення, що є порушенням прав громадянина Іванющенка, якого без наявності достатніх підстав підозрюють у вчиненні злочину, обмежено в пересуванні, щодо рухомого та нерухомого майна якого прийнято рішення про накладення арешту. У зв’язку із неналежним здійсненням своїх обов’язків, прокурор, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42015000000000207 не забезпечив швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення», – йдеться в заяві.

Зокрема, замгенпрокурора не спростував, що ТОВ «Карпатибудінвест», яким опосередковано володіла сім’я Іванющенка, законно отримало кошти від ДП «Держекоінвест».

Адвокат повідомив, що строки досудового розслідування по Іванющенку закінчились, а рішення про їх продовження не приймалися. Строк досудового розслідування для важких злочинів складає один рік і обраховується з моменту повідомлення про підозру. У випадку з Іванющенком з 29.12.2014.

Провадження було порушено за заявою про злочин, що надійшла у Генпрокуратуру від «Центру протидії корупції» 05.12.2014 року.

При цьому вже після порушення кримінального провадження «Карпатибудінвест» за рішенням суду стягнув 25 млн грн. боргу з «Держекоінвесту».