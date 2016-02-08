Мінфін хоче вийти з капіталу всіх держбанків, крім двох найбільших

Міністерство фінансів України протягом найближчих двох років має намір вирішити питання виходу з капіталу всіх державних банків, крім двох найбільших - "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", про це під час прес-конференції заявив заступник голови Мінфіну Артем Шевальов.

“Два найбільших держбанки відіграють роль як 2 і 3 за розміром в країні. До менших державних банків держава не має довгострокового інтересу. Питання виходу держави з капіталу цих банків буде вирішено упродовж наступних двох років. Мова не йде про те, що ми будемо протягом двох років вирішувати. Протягом двох років будуть здійснюватися конкретні кроки щодо повного продажу або приватизації значної частини цих держбанків", - сказав він.

При цьому він зазначив, що одним із розглянутих сценаріїв є злиття і поглинання цих банків найбільшими держбанками.

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Як повідомляв УНІАН, у даний час держава через Міністерство фінансів володіє часткою в капіталі трьох входять у групу найбільших за активами фунучреждений України - "Укрексімбанку", "Ощадбанку" і "Укргазбанку". У перших двох банках частка держави становить 100%, в третьому - 93%. Також держава володіє 99,9945% акцій невеликого Українського банку реконструкції і розвитку", створеного рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року.