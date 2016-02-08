У Генпрокуратурі заявили, що не закриють справу проти Юри Єнакієвського

Генеральна прокуратура не закривала і не планує закривати провадження , пов'язане з фірмами Юрія Іванющенка, відомого як Юрій Єнакієвський.

Про це заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко, коментуючи інформацію про закриття справи проти Іванющенка, повідомляє "Українська правда".

"Генпрокуратура не закривала і за жодних обставин не планує закривати кримінальне провадження, яке стосується протиправної діяльності Юрія Іванющенка", - запевнив він.

"На сьогоднішній день зазначена особа у нас підозрюється за ч. 3 ст. 368-2 і ч. 5 ст. 191, і він перебуває в міжнародному розшуку", - сказав Куценко.

За його словами, рішення Солом'янського суду Києва, про яке зазначає адвокат Іванющенко, не набуло чинності.

"На нашу думку, воно незаконне і винесено з грубим порушенням законодавства. У зв'язку з цим воно було оскаржене в апеляційному порядку органами прокуратури", - сказав Куценко і уточнив, що скарга подана в апеляційний суд Києва, але не сказав, коли саме.

"Згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, вказане провадження не закрито. І ніхто з наших прокурорів не буде приймати рішення про його закриття", - заявив прокурор.

Куценко уточнив, що стосовно Іванющенка було два кримінальних провадження, які були об'єднані в одне, за яким зараз йде розшук підозрюваного та про закриття якого заявляє адвокат.

"Це провадження відкрите. І саме за ним зараз йде міжнародний розшук", - сказав Куценко.

"Повірте, яке б там рішення (суду) не було, ніщо не заважає повторно розпочати кримінальне провадження за інших обставин", - зазначив він.

"Генеральна прокуратура не допустить за жодних обставин закриття провадження проти Іванющенка", - заявив Куценко.

Начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк також запевнив народного депутата Сергія Лещенка, що в Генпрокуратурі "не збираються грати в цю аферу" та на рішення суду подана апеляція.

"Водночас надіслано звернення до суду з вимогою пояснити правову позицію судді, який зобов'язав закрити справу", - написав депутат у Facebook.

За даними Лещенка, "ніхто з суддів Печерського суду не захотів брати скаргу Іванющенка до розгляду, після чого питання пішло в Апеляційний суд Києва для зміни підсудності", а потім "вийшли на Солом'янський суд Києва, суддю Бобровника".

Це вже не перша спроба Іванющенка вийти з-під європейських санкцій, на підставі яких було накладено арешт на його гроші, нагадує депутат.

Раніше повідомлялося, що 27 січня Солом'янський райсуд Києва постановив закрити у 3-денний строк справу проти Іванющенка через "бездіяльність прокурора" Юрія Столярчука.