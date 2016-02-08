Фіскальна служба відкрила перший офіс великих платників податків

Державна фіскальна служба в рамках реформи Центрального офісу з обслуговування великих платників податків відкрила в Луцьку перший в Україні офіс великих платників податків, повідомила прес-служба ДФС.

Згідно з повідомленням, 20 волинських і 8 рівненських підприємств обслуговуватимуться у відкритому офісі.

«Значення офісу великих платників у податковій реформі дуже важливо, адже 60 відсотків надходжень в Україну забезпечує великий бізнес. Приємно констатувати, що майже тридцять великих компаній обслуговуватимуться в новому офісі, де створено найкращі умови для ведення бізнесу», - цитуються в повідомленні слова голови ДФС Романа Насірова.

За його словами, в 2015 році представники волинського бізнесу перерахували до держбюджету понад 440 млн грн.

Фіскальна служба розраховує, що діяльність офісу з обслуговування великих платників податків у Луцьку сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

У повідомленні наголошується, що упродовж лютого ДФС планує відкриття ще чотири таких управління в інших регіонах країни.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України (ДФС) має намір скасувати зустрічні та позапланові перевірки для великих платників податків, які стоятимуть на податковому обліку в центральному офісі з обслуговування великих платників податків. Платники податків, які обслуговуються у зазначеному офісі, отримуватимуть відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі.