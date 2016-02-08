Гривня торгується на міжбанку по 25,92 за долар

У понеділок, 8 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,83/25,92 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,87/29,97 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3350/0,3360 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:30 встановився на рівні 25,8726 грн/дол., на цю годину укладено 163 угоди на суму 56,62 млн дол.