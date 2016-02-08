НБУ: частка держбанків в Україні становить 30%

Частка державних банків у банківській системі України становить близько 30%, про це в ході прес-конференції повідомила в. о. заступника голови Національного банку України Катерина Рожкова.

“Якщо подивитися на світову практику, то ми можемо побачити, що в більшості країн частка держбанків не є дуже високою. За винятком Росії, де частка держбанків становить понад 50%, Білорусі, де частка понад 60%. Україна знаходиться в середині між розвиненими країнами і маємо на сьогодні близько 30%", - сказала вона.

Рожкова зазначила, що державні банки відіграють важливу роль в розвитку економіки, але вони мають бути бізнес-орієнтованими і працювати в умовах рівної конкуренції.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін планував розробити проект стратегії розвитку державних банків країни до кінця червня 2015 року, потім терміни пересунулися на кінець 2015 року.

В даний час держава через Міністерство фінансів володіє часткою в капіталі трьох входять у групу найбільших за активами фунучреждений України - "Укрексімбанку", "Ощадбанку" і "Укргазбанку". У перших двох банках частка держави становить 100%, в третьому - 93%. Також держава володіє 99,9945% акцій невеликого Українського банку реконструкції і розвитку", створеного рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року.