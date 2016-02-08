Резерви Китаю впали до чотирирічного мінімуму: в січні скоротилися на $100 мільярдів

Валютні резерви Китаю знизилися третій місяць поспіль у січні, оскільки центробанк країни скидав долари для захисту юаня і запобіганню великому відтоку капіталу.

За інформацією китайського регулятора, резерви Китаю в іноземній валюті впали на $99,5 мільярда до $3,23 трильйона в січні, що стало найнижчим значенням з травня 2012 рік. повідомляє Рейтер.

Однак результат виявився вищим за середні прогнози економістів в $3,20 трильйона.

Масштаб падіння поступався тільки значенням грудня, коли резерви впали на $107,9 мільярда, що стало рекордним місячним зниженням. Народний банк Китаю активізував зусилля з підтримки юаня після проведення несподіваної девальвації минулого серпня.

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Резерви Китаю залишаються найбільшими у світі, незважаючи на загальний обсяг втрат в $420 мільярда в останні шість місяців. У 2015 році обсяг резервів впав на $513 мільярдів, що стало найзначнішим річним падінням в історії.