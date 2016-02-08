Російська економіка не витримає курсу вище 80 рублів за долар - Economy Times

Головний економіст Альфа-банку Наталія Орлова в інтерв'ю виданню Economy Times заявила, що російська економіка не витримає курсу долара 80-85 руб., так як це різко відіб'ється на показнику інфляції, і російський бюджет просто не зможе оплатити соціальну сферу.

Читайте такожРівень депресії серед росіян досяг максимуму за весь час проведення опитувань (інфографіка)"Строго кажучи, це - рубіж не стільки для економіки, скільки для бюджету. Тому що курс вище 80 рублів дасть більш відчутну інфляцію. І при тій концепції, про яку ми говорили (досить жорсткий бюджет, але при цьому ми намагаємося через монетарну політику якось підтримати реальний сектор), жорстку бюджетну політику – наприклад, індексація пенсій лише на 4% – можна проводити, коли інфляція 8-10%. Але коли вона стійко два роки на рівні 15% – це вже інша справа. Є якась точка перегину, до якогось моменту ми можемо говорити бюджетникам і пенсіонерам, що їхні доходи зростуть на 4%, тому що є сподівання, що надалі інфляція буде знижуватися. Якщо інфляція не знижується, то доведеться компенсувати її за минулий рік і ще за майбутній. І там відразу з 4% індексації треба буде перейти не на 5-10%, а, може бути, на всі 15%. Тому що доведеться мати справу з проблемою минулого і з проблемою очікувань. Ви не можете, постійно стискаючи соціальні витрати, «економити» бюджет, в якийсь момент вам доведеться понести витрати. Населення може один рік терпіти або два, але не нескінченно, все-таки є політичний цикл", - сказала експерт.

За її словами, не можна сказати, що в Росії сталася якась перебудова. "У нас виробники реагують на інфляцію зростанням цін, тому що у них немає потужностей, і фактично населення просто оплачує кризу", - підкреслила Орлова.