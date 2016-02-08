Кількість платіжних карток в Україні за рік скоротилася на 11 мільйонів штук

Загальна кількість випущених банками платіжних карток в обігу в Україні в 2015 році скоротилося на 11,244 мільйона штук – до 59,307 мільйона штук на 1 січня 2016 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, в тому числі кількість активних платіжних карт, за якими проводилися видаткові операції протягом останніх 3 місяців, протягом року скоротилася на 2,205 мільйона штук – до 30,838 мільйона штук.

Кількість держателів платіжних карток скоротилася на 8,591 мільйона - до 43,058 мільйона осіб, кількість банків - членів карткових платіжних систем – на 30 - до 98 установ, кількість банкоматів – на 3,262 тисячі, до 33,334 тисячі штук, загальна кількість терміналів – на 9,332 тисячі, до 194,478 тисячі штук.

У той же час, зросла кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, що приймають платіжні картки, на 7,759 тисячі, до 131,264 тисячі установ, а також загальна кількість активних безконтактних платіжних карт - на 0,4 мільйона штук, до 1,5 мільйона штук.

За оцінками НБУ, частка безготівкових платежів з використанням платіжних карток минулого року за обсягом операцій зросла на 6,2% - до 384,8 мільярда гривень, або 31,2% загального обсягу операцій за платіжними картками. За кількістю операцій частка безготівкових розрахунків зросла на 9,6% і склала 1,287 мільярда операцій, що складає 65,5% від загальної кількості.

Також повідомляється, що власники платіжних карт переважно проводили операції в Україні (98,1%), тоді як за межами України здійснювалося лише 1,9% операцій.

Серед банків за кількістю платіжних карток та інфраструктурою їх обслуговування за станом на 1 січня 2016 року лідерами були "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Райффайзен Банк Аваль".

У регіональному розрізі за кількістю платіжних карток та інфраструктурою їх обслуговування найбільші показники демонструють м. Київ, Дніпропетровська та Харківська області.

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Як повідомляв УНІАН, сума операцій з використанням платіжних карт в Україні в січні-вересні 2015 року збільшилася на 17,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала 865,89 мільярда гривень.

Сума операцій з використанням платіжних карт в Україні протягом 2014 року збільшилася на 11,24% порівняно з 2013 роком і склала 1,019 трильйона гривень.