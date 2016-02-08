Вкладникам банку "Фінанси та кредит" обіцяють відновити виплати у другій половині лютого

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновить масові виплати вкладникам ліквідованого банку "Фінанси та кредит" за загальним реєстром вкладників у другій половині лютого, повідомляється на сайті фонду.

Раніше, з 23 грудня 2015 до 3 лютого 2016 року фонд проводив виплати вкладникам банку через "Ощадбанк", "Альфа-Банк" (Україна), банк "Південний" і ПУМБ.

Фонд обіцяє відновити виплати після технологічної перерви і звертає увагу вкладників, які не звернулися за відшкодуванням до 3 лютого, що у зв'язку з продовженням виплат надсилати індивідуальні звернення до фонду не потрібно.

Також повідомляється, що інформацію про точну дату відновлення виплат і банках-агентах фонд оприлюднить на своєму сайті.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 грудня прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Фінанси та кредит". Тимчасова адміністрація Фонду гарантування працювала в банку з 18 вересня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

У 2015 році НБУ надав банку два стабілізаційних кредиту - на 700 мільйонів гривень у лютому і на 750 мільйонів гривень у червні цього року, а 19 серпня підтвердив виконання банком "Фінанси та кредит" плану капіталізації в рамках програми фінансового оздоровлення.

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Банк "Фінанси та кредит" (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входив у групу найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.