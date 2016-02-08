Голови центробанків Франції та Німеччини пропонують створити Мінфін єврозони

Як зазначили чиновники у своїй статті в газеті Sueddeutsche Zeitung, європейська боргова криза підірвала довіру до валютного союзу. Існуюча грошово-кредитна політика внесла свій внесок у підтримання стабільної економічної ситуації в єврозоні, однак вона не може забезпечити стійке економічне зростання. Потрібні інші економіко-політичні заходи, стверджують автори статті.

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Для добробуту і стабільності єврозони необхідно звести три економічних "опори" - створити рішучу програму структурних реформ на національному рівні, "амбітний" фінансовий і інвестиційний союз, а також удосконалену концепцію економічної політики, передає Прайм.

На думку голів Центробанків, орієнтирами могли б стати, наприклад, "встановлення ефективного та менш фрагментованого управління в Європі, створення єдиного для єврозони Міністерства фінансів, пов'язаного з незалежною казначейською радою, а також утворення сильного політичного органу, який перебуває під парламентським контролем".

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Зміцнення інтеграції є очевидним способом відновити довіру до єврозони, додають Вайдман і де Гало. Вона сприятиме розвитку спільних стратегій для фінансування та здійснення реформ, тим самим забезпечуючи зростання.