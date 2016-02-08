Білорусь буде реалізовувати пропозиції МВФ, як би не було складно - Лукашенко
При цьому він підкреслює, що вести переговори з Фондом треба з урахуванням білоруських позицій.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, торкаючись розвитку співпраці країни з Міжнародним валютним фондом, заявив: "Якщо підуть на підтримку Білорусі, про яку ми запитували, - спасибі, якщо не підуть, значить, не підуть".
За його словами, як передає БЕЛТА, Білорусь і надалі не буде давати нездійсненних обіцянок західним партнерам.
Читайте такожБілорусь хоче отримати кредит від МВФ у 3 мільярди доларів"Всі розуміють, якщо ми сказали - ми зробимо. Якщо ми не можемо, ми не говоримо", - підкреслив президент.
"Але вести переговори з ними треба з урахуванням наших позицій, того, що ми їм обіцяли", - додав Лукашенко і висловив переконання, що в МВФ з розумінням поставляться до такої позиції.
Він підкреслив, що фонд не вносить Білорусі незрозумілі і непотрібні пропозиції. "Ми будемо реалізовувати їх пропозиції, як би не було складно", - резюмував глава держави.