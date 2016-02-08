Річна інфляція в Україні сповільнилася до 40%

Інфляція в Україні в січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2015 року прискорилася до 0,9% з 0,7%, зафіксованих у грудні до листопада.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до січня 2015 року, інфляція в січні 2016 року сповільнилася до 40,3% до 43,3%, зафіксованих місяцем раніше.

Згідно з наведеними даними, в січні порівняно до попереднього місяця найбільше подорожчали водопостачання – на 12,1%, фрукти – на 9,6% та овочі – на 9,1%.

У річному вираженні найбільше зросли ціни на природний газ – в 2,7 рази, гарячу воду і опалення – на 77,7%, цукор – на 67,3%.

Найбільше зниження цін у січні до грудня зафіксовано на одяг – на 4,5%, взуття – на 4,1%, алкогольні напої та тютюнові вироби – на 1,9%.

У річному вираженні зниження цін не зафіксовано на жодну з груп споживчих товарів і послуг.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Читайте такожІнфляція в Україні досягла максимуму за два десятиліття – за рік зросла до 43,3%

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) прискорилася до 43,3% порівняно з інфляцією на рівні 24,9% 2014 року, досягнувши максимального значення протягом останніх 20 років.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.

Читайте такожСільгосппродукція в Україні з початку року подорожчала на 54%

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція в поточному році сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.