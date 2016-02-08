Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,87 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2587,7397 (8 лютого – 2591,2994)

100 EUR – 2872,6498 (8 лютого – 2902,7736)

10 RUR – 3,3668 (8 лютого – 3,3505)

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,89/25,97 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 28,8230/28,9120 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3320/0,3340 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8774 гривні/долар, до цього часу було укладено 506 угод на суму 327,31 мільйона доларів.