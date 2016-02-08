Норвегія збирається обігнати Росію по поставкам газу до Литви

Ринкова частка Норвегії на газовому ринку Литви в 2016 році вперше перевищить 50%, зменшивши таким чином залежність країни від російських поставок, повідомляє РБК з посиланням на заяву литовського міністра енергетики Рокаса Масюліса.

"У 2016 році Литва імпортуватиме більше газу з Норвегії, ніж з Росії, яка раніше була її єдиним постачальником. Грунтуючись на поточних планах, ринкова частка Statoil цього року перевищить 50%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до кінця 2014 року монополістом у постачанні газу до Литви був "Газпром". Щоб знизити енергозалежність від Росії, в країні було відкрито плавучий термінал з прийому скрапленого природного газу (СПГ), який дозволив отримувати газ з Норвегії.

Цього року обсяги імпорту СПГ в Литву зростуть втричі після підписання двох нових контрактів з Statoil, повідомив у п'ятницю оператор терміналу Klaipedos Nafta. Одержувачами газу за короткостроковими контрактами стануть газова компанія Lietuvos Duju Tiekimas (LDT) і виробник азотних добрив Achema.

"Підписання нових контрактів з Statoil стало очевидним доказом, що у продукції "Газпрому" на ринку є реальна конкуренція", - зазначив Масюліс.

Нові угоди означають, що постачання через СПГ-термінал складуть в 2016 році більше 1 мільярда кубометрів - при тому, що загальна потреба Литви в газі становить приблизно 2 мільярди кубометрів.

За даними Klaipedos Nafta, до кінця вересня в результаті укладення нових контрактів очікується прибуття 12 танкерів з СПГ. Раніше мова йшла про постачання 4 танкерів за контрактом з компанією Litgas, яка протягом п'яти років зобов'язалася купувати у норвежців по 540 мільйонів кубометрів газу щороку.

"Довгостроковий контракт LDT з "Газпромом" закінчився минулого року, і, за словами представника литовської компанії, їй довелося підписати короткострокову угоду з Statoil, щоб покрити дефіцит. Переговори LDT з "Газпромом" тривають", - повідомляє видання.

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Голова LDT Мантас Микалаюнас в п'ятницю заявив, що контракт з Statoil передбачає постачання близько 300 мільйонів кубометрів, їх вистачить литовському імпортеру на півроку. Він пояснив звернення до норвезької компанії бажанням диверсифікувати поставки та ціновою політикою "Газпрому", яка повернулася в несприятливому напрямку.

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"Ринкова частка "Газпрому" в майбутньому залежатиме від цін та інших комерційних умов", - пояснив Масюліс.

Міністр зазначив, що з цього питання не буде політичних рішень і всі рішення по закупівлях газу є комерційними.