В Україні в січні зафіксована нульова базова інфляція

В Україні в січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2015 року, зафіксовано нульовий рівень базової інфляції - показник зростання споживчих цін без обліку їх короткострокових нерівномірних змін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до січня 2015 року, базова інфляція в січні 2016 року склала 31,3%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2016 року порівняно до попереднього місяця, грудня 2015 року прискорилася до 0,9% з 0,7%, зафіксованих у грудні до листопада.

У річному вираженні, до січня 2015 року, інфляція в січні 2016 року сповільнилася до 40,3% до 43,3%, зафіксованих місяцем раніше.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.

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Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція в поточному році сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.