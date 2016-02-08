Біржі Європи та Америки впали на 2-3%

Індекси лондонської, паризької та франкфуртської бірж впали приблизно на 3%, передає Російська служба ВВС.

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У Сполучених Штатах торговий день почався також з падіння - індекс Nasdaq Composite опустився на 2,5%, досягнувши мінімального рівня жовтня 2014 року.

Падіння промислового індексу Dow Jones було майже таким же різким - більш ніж на 2%.