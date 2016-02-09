Новий ризик для російського капіталу: банки Швейцарії почали перевірку клієнтів з РФ

Найбільший швейцарський банк UBS почав перевірку, чи виконують його російські клієнти закон про контрольовані іноземні компанії (КІК), розповів «Відомостям» банкір, який спеціалізується на private banking.

За його словами, менеджери банку телефонують російським клієнтам і попереджають про необхідність надати копію повідомлення про КІК. Поки банк ще не ввів офіційних вимог, але зробить це незабаром, потрібно готуватися. Один з клієнтів UBS зізнався, що у нього була розмова на цю тему з менеджером банку. «На питання, що буде, якщо я не зможу надати таке повідомлення, менеджер відповів, що стандарти в UBS дуже високі, банк виконує закон», – розповів він. Клієнти отримували такі листи, підтвердив співробітник UBS, щоб вони знали про податкові ризики.

Читайте такожРадник Путіна: Промисловість Росії стала працювати собі в збитокТакі ж повідомлення з початку 2016 р. отримують клієнти Credit Suisse і швейцарського підрозділу Rothschild Group, розповідає податковий консультант аудиторської компанії: банк вимагає від клієнтів відзвітувати, що «вони дотримуються вимог закону і у них немає претензій від податкових органів».

Представники Credit Suisse і UBS відмовилися від коментарів. Банк «не обговорює питання, пов'язані з клієнтами», пояснює представник Credit Suisse. Представник Rothschild Group не відповів на запит «Ведомостей».

Закрити рахунки поки можуть тільки швейцарські банки, говорить податковий консультант: у Швейцарії найжорсткіші вимоги щодо комплайенсу. Крім того, з вересня 2015 р. в країні ввели кримінальну відповідальність за сприяння у податкових злочинах не тільки на території Швейцарії, але і по всьому світу. Це стосується будь-яких, а не тільки російських клієнтів, продовжує він. Нерідко банки запитують підтвердження податкового радника, що клієнт платить податки, говорить партнер PwC Катерина Лазорина.

Розкривати інформацію про КІК вже з 2016 р., можливо, доведеться у Великій Британії та Нідерландах, якщо будуть прийняті відповідні поправки в законодавство цих країн. Міра допоможе податковим органам виявляти тих, хто приховує свої активи.