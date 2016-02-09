У Росії найбільший турецький банк виставлено на продаж

Погіршення російсько-турецьких відносин змушує турецьких власників російських банків замислюватися про скорочення присутності або навіть вихід з ринку, повідомляє Комерсант.

"Найбільший банк з турецьким капіталом в РФ - Кредит Європа банк - виставлено на продаж. Наразі це перша ластівка, але в умовах непростої політичної кон'юнктури і стагнації економіки його прикладу можуть послідувати й інші компанії з турецьким капіталом, причому не лише в банківській сфері", - йдеться в повідомленні.

Про те, що Кредит Європа банк виставлено на продаж, повідомило кілька джерел на банківському ринку.

"Пошук покупця почався в середині січня, пошуком займається спеціально відібраний для цього інвестбанк - Morgan Stanley", - наголошується в статті.

Попередньо обговорюється продаж банку з невеликим дисконтом по капіталу (він становив 18,9 мільярда рублів за МСФЗ на кінець першого півріччя 2015 року, або 20,8 мільярда рублів за РСБО на 1 січня 2016 року - близько 250 мільйонів доларів). Причина продажу банку - погіршення російсько-турецьких відносин наприкінці 2015 року, що наклалося на загальну економічну стагнацію в Росії. У Morgan Stanley від коментарів відмовилися. У Кредит Європа банку не обговорюють дії акціонерів банку. Самі акціонери в особі головної компанії Credit Europe Bank NV на запит видання також не відповіли.

Кредит Європа банк - найбільший за обсягом бізнесу в Росії банк з турецьким капіталом. 99,9% акцій банку належить Credit Europe Bank NV (Нідерланди), кінцевим бенефіціаром якої є громадянин Туреччини Хюсню Мустафа Озйегін. Банк працює в Росії з 1994 року - тоді підконтрольна йому міжнародна фінансова група FIBA (включає і голландський банк) відкрила в Росії своє представництво під назвою Фінансбанк. Перейменовано у Кредит Європа банк у 2007 році.

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Відносини Москви й Анкари увійшли у фазу гострої кризи після того, як 24 листопада 2015 року турецька авіація збила російський бомбардувальник Су-24 через порушення повітряного простору Туреччини. Результатом стало введення Росією санкцій відносно Туреччини, зокрема заборона імпорту турецьких овочів і фруктів. У свою чергу, Анкара заявила про готовність ввести відповідні заходи відносно Росії.