У Яресько приступили до формування держбюджету на 2017 рік

Міністерство фінансів України починає формувати проект державного бюджету на 2017 рік і процес 3-річного бюджетування.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства фінансів України у соціальній мережі Facebook з посиланням на виступ міністра фінансів Наталії Яресько в ефірі телеканалу ICTV.

"Ми вже починаємо формувати кістяк бюджету на 2017 рік і починаємо процес 3-річного бюджетування. Це буде дуже важко, але це дуже важливий крок", - сказала Яресько.

За словами міністра, також починається процес бюджетування з "першої гривні".

"Тобто, при складанні бюджету на 2017 рік ми будемо аналізувати кожну статтю витрат. Ми не хочемо сидіти до чотирьох ранку, приймаючи бюджет. Ми хочемо, щоб в цьому році бюджетний процес виглядав інакше, ніж роком раніше", - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 25 грудня ухвалила держбюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 мільярдів гривень, що трохи нижче закладеного спочатку показника в 601 мільярд гривень. Бюджет перераховувався кілька разів – з урахуванням прийнятих напередодні змін у податкове законодавство.

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Згодом міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд не має жодних зауважень до затвердженого держбюджету.