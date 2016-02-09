У Росії стурбовані безпрецедентним зниженням зарплат

Міністр праці Росії Максим Топілін у вівторок, 9 лютого, в ході зустрічі з Асоціацією європейського бізнесу висловив стурбованість ситуацією із заробітними платами в РФ, передає РІА "Новости".

"Найбільше сьогодні турбує ситуація з тим, що у нас знизилися реальні заробітні плати — приблизно на 9,5 відсотка", — сказав міністр. Він зазначив, що під час минулих криз не було такого зниження.

Читайте такожРадник Путіна: Промисловість Росії стала працювати собі в збитокВідповідаючи на заяву одного з членів Асоціації європейського бізнесу про те, що при падінні реальних зарплат, у багатьох компаніях зарплати ростуть, Топілін зауважив, що в умовах кризи "самі компанії повинні шукати цей оптимум".

"Потрібно весь час в переговорах цю позицію знаходити, це - питання роботодавців і працівників на кожному конкретному підприємстві. Зрозуміло, що, напевно, зараз ресурси і організацій, і компаній обмежені, і складно говорити про те, щоб вивести на зростання реальної заробітної плати, але все одно треба до цього прагнути", — заявив міністр.

При цьому він підкреслив, що в Росії поки спокійна ситуація на ринку праці. "Поки безробіття не таке високе", — заявив Топілін.

"У нас близько 2 мільйонів осіб практично постійно протягом 9-10 року перебували у режимі неповної зайнятості... Сьогодні це всього трохи більше 200 тис. людей, які працюють в режимах неповної зайнятості", — додав він.

За його словами, Мінпраці РФ очікує, що безробіття в країні не перевищить 6% за рік.