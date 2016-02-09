Середньорічний курс офіційної гривні становив 21,84 за долар

Середньорічний офіційний курс національної валюти України до долара США за підсумками 2015 року становив 21,84 гривні/долар, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, за середньорічним курсом гривня в 2015 році щодо долара США подешевшала на 9,96 гривні, або в 1,8 раза у порівнянні із середньорічним показником попереднього року на рівні 11,89 гривні/долар.

НБУ нагадав, що офіційний курс гривні до долара США на кінець 2015 року склав 24,00 гривні/долар, і таким чином за підсумковим курсом гривня минулого року подешевшала на 8,24 гривні, або в 1,5 раза, порівняно з підсумковим показником попереднього року на рівні 15,77 гривні/долар.

Також повідомляється, що середньорічний офіційний курс гривні до євро за 2015 рік склав 24,23 гривні/долар, тобто, до євро гривня за середньорічним курсом подешевшала на 8,51 гривні, або в 1,5 рази.

Підсумковий офіційний курс гривні до євро в 2015 рік склав 26,22 гривні/долар, і до євро гривня за підсумковим курсом подешевшала на 6,99 гривні, або в 1,4 рази.

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Як повідомляв УНІАН, українська гривня в лютому 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар. Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21,5-23,5 гривні/долар і утримувалася в цьому коридорі більше 9 місяців.

У 2015 році при складанні державного бюджету уряд розраховував утримати курс гривні до долара на рівні 17 гривні/долар, однак згодом при коригуванні річного кошторису середньорічний курс був знижений до рівня 21,7 гривні/долар.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає курс гривні близько 24,1 гривні за долар.

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У понеділок, 8 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,89/25,97 гривні/долар. Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ на цю годину склав 25,8774 гривні/долар.