МВФ пропонує новий механізм оподаткування доходів в Україні

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд рекомендує владі розглянути можливість запровадження в рамках податкової реформи прогресивної шкали оподаткування доходів громадян замість нині діючої пласкої шкали.

Про це йдеться у звіті Фонду, опублікованому на сайті організації.

"Рекомендуємо не перебільшувати користі від спрощеної системи оподаткування шляхом запровадження пласкої шкали податку і пропонуємо зберегти прогресивну структуру ПДФО", - йдеться у звіті Фонду.

У МВФ навели приклад Словаччини, який вважається найбільш прогресивним з точки зору податкових змін, розпочатих на початку 2000-х років.

"Словаччина, яка стала прикладом держав з єдиною ставкою податків, повернулася до прогресивної шкали оподаткування доходів громадян в 2013 році, - йдеться у звіті Фонду. - Податок з єдиною ставкою призвів до поліпшення економічних показників в період після 2004 року, однак низькі розміри податкових надходжень змусили уряд відмовитися від цієї практики".

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Як повідомляв УНІАН, до січня 2016 року в Україні ставка податку на доходи фізосіб становила 15% з підвищенням до 20% залежно від рівня доходів. У грудні 2015 року Кабінет міністрів України в рамках проведення податкової реформи запропонував Верховній Раді встановити ставку податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб у 2016 році на рівні 18%, в 2017 році – на рівні 17%. При цьому Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики зробив зустрічну пропозицію: знизити базову ставку податку на прибуток до 15%, а податку на доходи фізичних осіб до 10%.

В результаті в кінці грудня парламент прийняв норму про встановлення ПДФО у 2016 році на рівні 18%.