Дані Держстату підтверджують прогноз Нацбанку щодо інфляції в 2016 році на рівні 12%

Оприлюднені Державною службою статистики України дані показників інфляції в січні близькі до оцінок Національного банку України і відповідають прогнозованому уповільненню інфляції до 12% в 2016 році, йдеться в коментарі на сайті НБУ.

Регулятор нагадав, що в січні 2016 року споживча інфляція склала 0,9% порівняно з груднем 2015 року. У річному вимірі вона сповільнилася до 40,3% порівняно з 43,3% місяцем раніше.

"Основне відхилення від очікуваних значень спостерігалося за показником базової інфляції. У січні рівень базової інфляції не змінився порівняно з груднем 2015 року, тоді як Національний банк очікував його зростання на 0,7%", - наголошується в повідомленні.

Регулятор пояснює різницю більшим, ніж очікувалося, зниженням цін на одяг і взуття, що компенсувало очікуване помірне підвищення цін на інші складові базової інфляції.

При цьому НБУ зазначив, що рівень небазової інфляції (1,8%) був близький до оцінок Національного банку.

За оцінками НБУ, цей рівень був забезпечений подорожчанням сирих продуктів харчування на 3,5% порівняно з груднем.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2015 року, прискорилася до 0,9% з 0,7%, зафіксованих у грудні до листопада. У річному вираженні, до січня 2015 року, інфляція в січні 2016 року сповільнилася до 40,3% до 43,3%, зафіксованих місяцем раніше.

В Україні в січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2015 року, зафіксований нульовий рівень базової інфляції - показник зростання споживчих цін без обліку їх короткострокових нерівномірних змін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.

Інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) прискорилася до 43,3% порівняно з інфляцією на рівні 24,9% у 2014 році, досягнувши максимального значення за останні 20 років.

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