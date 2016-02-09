МВФ виступає за підвищення ставки ПДВ для компенсації зниження єдиного соцвнеску

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд рекомендує владі країни розглянути можливість скасування спецрежиму оподаткування для аграріїв, збільшення ставок податку на додану вартість і податку на прибуток для компенсації втрат, які може понести бюджету у зв'язку з пониженням ставки єдиного соціального внеску з 22% до 40%.

Про це йдеться у звіті Фонду, опублікованому на сайті організації.

У МВФ пропонують залишити ЄСВ як податок на зарплату, і не відмовлятися від його адміністрування. Разом з тим у Фонді вважають занадто низькою діючу ставку 22%. За їх розрахунками, вона має бути не нижчою 28%.

"Компенсувати зниження ставки ЄСВ рекомендуємо шляхом підвищення ставки ПДВ до 21% з 20%, скасування пільгового ПДВ для лікарських засобів (зараз ця ставка становить 7% - УНІАН), скасування спецрежиму оподаткування для аграріїв, підвищення ставки акцизного податку, податку на прибуток підприємств до 20% з 18%, а також шляхом введення прогресивної шкали оподаткування доходів фізосіб за ставкою 25% для доходів понад 15 тисяч гривень", - йдеться у звіті.

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Раніше МВФ закликав виключити юросіб і платників ПДВ з переліку суб'єктів підприємництва, які мають право на спрощене оподаткування.