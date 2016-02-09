МВФ рекомендує Україні послабити банківську таємницю

Про це йдеться у звіті Фонду, опублікованому на сайті організації.

На думку аналітиків Фонду, Державна фіскальна служба, покликана вести облік і контроль податкових виплат, дуже обмежена у своїх діях в частині контролю за банківськими операціями, в тому числі операціями з інкасування коштів, що є прямим ухиленням від сплати податків.

«ДФС, через суворість законодавства про банківську таємницю, може лише отримати банківські виписки, і ті - за приписом суду. При цьому одержувана інформація зводиться, як правило, до інформації про залишки на рахунку, - йдеться у звіті. - Для того щоб зробити реальні кроки в боротьбі з неформальним сектором (тіньовим сектором економіки - УНІАН), необхідно пом'якшити законодавство про банківську таємницю. Наприклад, зробити так, щоб для отримання інформації достатньо було тільки відповідного рішення Національного банку».

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