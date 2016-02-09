Morgan Stanley більш ніж удвічі погіршив прогноз падіння ВВП Росії

Інвестбанк Morgan Stanley зробив свій "ведмежий" сценарій для Росії базовим і тепер очікує зниження ВВП в 2016 році на 2,1 відсотка замість 0,8 відсотка у попередньому прогнозі і скромнішого зростання економіки в 2017 році - 0,9 відсотка в порівнянні з очікуваними раніше 1,7 відсотка.

Погіршення прогнозів пов'язане з переглядом цін на нафту. Банк знизив прогноз середньорічної ціни на нафту марки Urals до $35 за барель в 2016 році до $39 - в 2017 із колишніх $50 і $56 відповідно, повідомляє Рейтер.

Нижчі нафтові ціни вимагатимуть жорсткішої фіскальної і грошово-кредитної політики.

Рубль продовжить слідувати за нафтою в режимі реального часу, а влада буде дотримуватися тієї ж політики плаваючого курсу, що й минулого року, вважає економіст Morgan Stanley Аліна Слюсарчук.

За прогнозом банку, в 2016 році профіцит поточного рахунку РФ скоротиться до $41,0 мільярда, або 3,8 відсотка ВВП, при цьому відтік капіталу знизиться до $35-45 мільярдів.

Ослаблення рубля посилює інфляційний тиск в економіці, тому аналітики підвищили середньорічний прогноз інфляції в РФ до 9,5 відсотка цього року з 8,5 відсотка раніше.

"Тепер ми очікуємо, що ЦБ утримає ставку незмінною у першому-третьому кварталах 2016 року і знизить її на 50 базисних пунктів у четвертому кварталі 2016 року", - йдеться в огляді.

ЦБР у січні-липні 2015 року знизив ключову ставку на 600 базисних пунктів до 11 відсотків річних, і з серпня утримує її на цьому рівні, посилаючись на збільшені інфляційні ризики.

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У 2017 році, за прогнозом Morgan Stanley, ціни на нафту трохи відновляться і курс рубля зміцниться, що сприятиме уповільненню інфляції до 6,7 відсотка до кінця року.

Це дозволить більш рішуче пом'якшувати грошово-кредитну політику - на 300 базисних пунктів за рівнем ключової ставки, в результаті чого вона досягне 7,50 відсотка до кінця 2017 року.

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За нафти $35 за барель в 2016 році, якщо не будуть прийняті ніякі заходи, втрата нафтогазових доходів бюджету може досягати 1,8 трильйона рублів, а дефіцит бюджету досягне 5,5 відсотка ВВП, йдеться в огляді банку.