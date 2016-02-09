Яресько: у випадку зміни уряду МВФ зробить паузу в кредитуванні України

Міжнародний валютний фонд як ключовий кредитор України, найімовірніше, займе вичікувальну позицію щодо України, в разі, якщо ситуація в країні призведе до дострокових виборів і зміни уряду. Про це в програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV сказала міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Очевидно, що МВФ чекатиме, коли з'явиться виконавча влада, якою буде ця влада і чи готова буде ця влада працювати на тих умовах, на яких нам вже дали 6,7 млрд дол.», - сказала Яресько.

Вона підкреслила, що співпраця з МВФ для України є вкрай важливою. «Немає інших кредиторів, які готові давати довгі кредити під пільгові ставки. Немає інших організацій, які готові вкласти за 4 роки 17,5 млрд дол. І немає інших організацій, які є оціночними для інших інвесторів», - сказала Яресько.

При цьому вона звернула увагу, що весь бюджет у країні розписаний, і коштів на проведення виборів, наприклад, у бюджеті немає.

«Коштів на вибори в бюджеті немає. Треба буде їх знайти (у разі, якщо буде прийнято рішення про вибори - УНІАН), змінити і щось недофінансувати», - сказала міністр.

У той же час, Яресько сказала, що не бачить поки що кризи влади в країні і кризи всередині уряду. «Я не бачу кризи всередині уряду. Ми готові до роботи. Ми прийшли 14 місяців тому боротися за цю країну. Чи зробили ми досить? Ні я, ні ви не скажете, що цього досить, - сказала міністр. - За ці 14 місяців ми наповнили бюджет, ми вчасно зробили всі платежі і профінансували видатки, включаючи пенсії. Змогли заплатити за всіма видатками на оборону і безпеку. При цьому ми наполовину зменшили кількість податків, змогли уникнути дефолту. Ми заощадили гроші і в цьому році, і в наступні роки. Я працюю в команді, ми ефективно боремося з проблемами».

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ узгоджують доповідь про хід реформ і меморандум про другий перегляд програми і подальші дії сторін, який розгляне Рада директорів фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Рада директорів ще не прийняла рішення про отримання третього траншу кредиту в обсязі 1,7 млрд дол. Отримання цих коштів є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дасть змогу нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

Одним з факторів, що призупинили роботу за меморандумом, стали розмови про можливу відставку уряду. Питання відставки уряду обговорюється з початку року в зв'язку з заявами відразу декількох міністрів про відставку. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики і продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також глава Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Відставка Абромавичуса викликала найгострішу реакцію в ділових колах і дипломатичному середовищі. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включаючи країни «Великої сімки», представники МВФ і Держдепартаменту США.

Разом з тим, 4 лютого в ході позачергового засідання уряду, Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавичус сказав, що рішення про вихід з уряду не змінюватиме.