МВФ рекомендує індексувати податок на прибуток на показник інфляції

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд в рамках подання рекомендацій щодо податкової реформи запропонував індексувати податок на прибуток підприємств на показник інфляції.

Про це йдеться у звіті організації, опублікованому на сайті.

"Рекомендуємо передбачити в податку на прибуток підприємств механізм індексації з урахуванням інфляції всіх сум, визначених у гривнях, а також гармонізувати терміни здійснення платежів податку по усіх групах платників податків, - йдеться у звіті. - Якщо індексацію на рівень інфляції не застосовувати, то варто розглянути можливість коригування бази оподаткування з податку на прибуток".

Крім того, Фонд пропонує платникам податків, які подають консолідовану звітність, окремо звітувати з податку на прибуток, а владі - обмежити можливість використання спецрежиму з податку на прибуток для інститутів спільного інвестування з одночасним введенням податку на прибуток, що розподіляється між інвесторами. Такий податок також має індексуватися на показник інфляції.

"Рекомендуємо також ліквідувати спецрежим сплати податку на прибуток для підприємств з оборотом до 20 мільйонів гривень і скасувати мораторій на перевірки таких підприємств, встановлений на 2016 рік, - йдеться у звіті. - А крім того, пропонуємо ввести оподаткування господарських операцій неприбуткових організацій, за винятком випадків, коли розмір таких операцій мізерно малий".

На поточний момент, ставка податку на прибуток підприємств в Україні складає 18%.

Раніше МВФ запропонував збільшити ПДВ до 21% з 20% з метою компенсувати втрати від зниження ставки ЄСВ як податку на фонд зарплати.