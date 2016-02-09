Доходи зведеного бюджету за січень становили майже 35 мільярдів гривень

Доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень 2016 року становили 34,7 млрд грн, що на 8,7 млрд грн, або на 33,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, з урахуванням перерахувань згідно з Бюджетним кодексом доходи державного бюджету за цей період становили 26,9 млрд грн. До місцевих бюджетів надійшло 7,7 млрд грн, надходження до загального фонду держбюджету становили 26,9 млрд грн, що забезпечило виконання індикативних показників Міністерства фінансів на 117,8%.

В розрізі основних платежів у січні 2016 року приріст до відповідного періоду 2015 року забезпечено з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів - на 39,9%, податку на додану вартість з вироблених на території України товарів (сальдо) - на 64,9%, податку і збором на доходи фізичних осіб - у 2,3 разу, акцизного податку із вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 70,8%, рентної плати за користування надрами - на 77,2%, ввізного мита - на 47,2%, збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження - на 48,2%, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету, в 3,3 разу.

За даними ДФС, з початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 7,9 млрд грн податку на додану вартість.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 10,4 млрд грн.

Читайте такожДефіцит зведеного бюджету України за рік становив майже 31 мільярд

Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за 2015 рік становили 587,1 млрд грн, що на 162 млрд грн, або на 38,1% більше, ніж за 2014 рік.