Активи Нацбанку за рік зросли на 62% – до 1 трильйона гривень

Активи Національного банку України в 2015 році порівняно з 2014 роком зросли на 385,311 млрд грн, або на 61,8% – до 1,009 трлн грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з наведеними даними, в структурі активів найбільше зростання відбулося за статтями «грошові кошти та депозити» - в 9,5 разу до 165,296 млрд грн, «інша дебіторська заборгованість» - в 3,6 разу до 114,402 млрд грн, «цінні папери, крім акцій» - на 37,5% до 575,586 млрд грн.

У структурі пасивів найбільше зростання відбулося за статтями «депозити» - в 3 рази до 324,213 млрд грн, «цінні папери, крім акцій» - в 4,6 рази до 89,845 млрд грн, «інша кредиторська заборгованість» - в 2 рази до 91,700 млрд грн.

У повідомленні відзначається, що звіт складено за методологією Міжнародного валютного фонду.

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Як повідомляв УНІАН, активи НБУ в 2014 році порівняно з початком року зросли на 159,935 млрд грн, або на 38%, за рахунок збільшення обсягу державних цінних паперів у портфелі НБУ, зростання обсягу внесків в рахунок квоти Міжнародного валютного фонду, а також приросту кредитів банкам та іншим позичальникам.