Російський рубль прискорив падіння слідом за нафтою

На Московській біржі прискорилося відновлене після обіду зниження курсу рубля. Курс євро вперше за два тижні піднявся вище 89 руб., на максимумі досягнувши позначки 89,188 руб., що на 1,283 руб. вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Одночасно з цим курс долара перевищив 79 руб. На максимумі він піднявся до 79,089 руб., що на 54,5 коп. вище за рівень закриття торгів 8 лютого, повідомляє РБК.

Зниження курсу рубля прискорилося після нового падіння нафтових котирувань. Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з постачанням у квітні 2016 року піднімалася до $33,56 за барель, однак потім впала до $32,45.

Раніше у вівторок голова експертів сировинних ринків Goldman Sachs Джефф Каррі попередив, що до того, як на нафтовому ринку вдасться збалансувати обсяги попиту і пропозиції, його волатильність залишиться підвищеною, і в результаті ціни на нафту можуть впасти навіть нижче $20 за барель.

Ввечері вартість бареля Brent на ICE становила $32,57, вартість долара на Московській біржі — 78,85 руб., євро — 88,91 руб.

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Згідно з оновленим прогнозом Morgan Stanley, в січні—березні 2016 року середня вартість долара в Росії становитиме приблизно 82 руб., а в останні три місяці 2016 року досягне 87 руб.