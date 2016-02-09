Обсяг держзакупівель минулого року становив 112 мільярдів гривень

18:05, 09 лютого 2016
Фінанси
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Водночас, загальна річна сума коштів, запланованих замовниками на проведення закупівель, у 2015 році становила 223,6 млрд. грн.

REUTERS

Фактичний обсяг державних закупівель в Україні в 2015 році становив 112,1 млрд грн.

Відповідна інформація опублікована на сайті Державної служби статистики.

При цьому 79,7 млрд грн із загальної суми було сплачено за договорами, укладеними в 2015 році. Зокрема, було закуплено товарів на 44,5 млрд грн, робіт - на 6,8 млрд грн, послуг - на 28,4 млрд грн.

Водночас, загальна річна сума коштів, запланованих замовниками на проведення закупівель, у 2015 році становила 223,6 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 4 лютого прийняла поправки, необхідні для підписання спікером парламенту і президентом раніше ухваленого закону, який передбачає переведення всіх державних закупівель на електронну систему Prozorro.

Парламент 5 грудня 2015 року ухвалив у цілому законопроект, що встановлює обов'язкове проведення всіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній та з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Система Prozorro працює в пілотному режимі з лютого 2015 року і обробляє трохи більш як 2% всіх держзакупівель в країні. На кінець 2015 року в системі брало участь понад 2200 держкомпаній, які провели близько 37 тис. тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів становила близько 7 млрд грн. Економія на кінець 2015 року становила 12% від суми тендерів, або понад 500 млн грн.

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Крім того, Мінекономрозвитку спільно з провідною консалтинговою компанією PricewaterhouseCoopers (Pwc) розробить пілотний проект участі українського бізнесу в державних закупівлях країн, які уклали угоду Світової організації торгівлі про держзакупівлі (GPA).

Україна в листопаді 2015 року приєдналася до угоди СОТ про держзакупівлі. Після ратифікації договору (очікується в лютому) українські компанії отримають доступ до ринків держзакупівель 45 країн, включаючи США, Канаду, Тайвань, Ізраїль, Японію, Південну Корею та інші країни. Загальний обсяг ринку GPA перевищує 1,7 трлн дол.

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