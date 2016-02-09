Гривня закрила міжбанк на позначці 25,90 за долар

У вівторок, 9 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,85/25,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 29,1220/29,1710 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3380/0,3390 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,9445 грн/дол., на цю годину було укладено 542 угоди на суму 361,79 млн дол.