"УкрСиббанк" збільшив капітал на 3,3 мільярда гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, в результаті докапіталізації міжнародна група BNP Paribas і Європейський банк реконструкції і розвитку збільшили статутний капітал «Укрсиббанку» на 3,29 млрд грн.

Раніше в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку банк повідомляв, що ЄБРР збільшив свою частку в капіталі «Укрсиббанку» до 40% з 15% в результаті викупу акцій, в той час як найбільший акціонер банку BNP Paribas Group знизив свою частку до 60% з 85%.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР заявив про наміри сконцентрувати 40% акцій «Укрсиббанку» BNP Paribas Group в кінці листопада минулого року.

Згідно з рішенням акціонерів, в результаті додаткової емісії акцій капітал «Укрсиббанку» BNP Paribas Group планувалося збільшити на 4,466 млрд грн, або в 3,5 раза.

ЄБРР отримав відповідні дозволи на збільшення своєї частки в капіталі «Укрсиббанку» в Антимонопольному комітеті України 1 грудня 2015 року та в Національному банку України від 21 січня 2016 року.

«УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року і належить до найбільших банків за обсягом активів.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2016 року банк взяв на себе зобов'язання щодо виділення близько 12 млрд євро в рамках 355 проектів по всій країні. У 2015 році банк профінансував в Україні близько 30 проектів загальною вартістю 1 млрд євро.