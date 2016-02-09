Нацбанк до кінця осені завершить стрес-тестування ще 40 банків

Національний банк України планує завершити стрес-тестування наступних 40 банків та затвердити плани їх докапіталізації до кінця осені 2016 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на виступ заступника голови НБУ Катерини Рожкової під час сьогоднішньої зустрічі з керівниками 40 найбільших банків країни.

«Четвертого лютого було підписано постанову правління Національного банку України про початок діагностики наступних 40 банків. Разом з тим, частина банків будуть діагностуватися станом на 1 січня, наступні – станом на 1 квітня. Ми плануємо закінчити діагностику та затвердити плани докапіталізації до кінця осені 2016 року», - сказала Рожкова.

За її словами, після проведення діагностики першої двадцятки банків вже є програми докапіталізації першої десятки банків, і рішення правління НБУ про їх затвердження очікується найближчим часом, а програми наступних десяти банків регулятор має одержати до кінця березня.

При цьому Рожкова звернула увагу на те, що, незважаючи на різні строки проведення діагностики, графік докапіталізації банків однаковий, всі банки мають привести капітал до позитивних значень до 1 квітня 2016 року.

Також вона повідомила, що регулятор закінчує роботу над новою методикою оцінки кредитного ризику. «Була проведена спільна робота з учасниками ринку, враховано багато зауважень і пропозицій. Ми розраховуємо впродовж наступного тижня закінчити узгодження з консультантами і разом з представниками банківського сектору почати стадію фінального обговорення документа, який планується прийняти до кінця березня 2016 року», - сказала заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у 2015 році почав повторне стрес-тестування 20 діючих банків з групи найбільших за активами, в тому числі діагностичне обстеження перших 10 банків розпочато з 20 квітня, наступних 10 банків - з 1 червня.

На початку листопада регулятор повідомив, що має намір перенести стрес-тестування другої двадцятки найбільших банків України у зв'язку з розробкою нових правил оцінки банками кредитного ризику, які планує ввести в дію з 1 квітня 2016 року.